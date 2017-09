L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

40 - EuroSIMA Surf Summit à Seignosse - 16e édition

du jeudi 5 octobre 2017 au vendredi 6 octobre 2017

L’EuroSIMA Surf Summit se déroulera le jeudi 5 et vendredi 6 octobre à Seignosse. Pour cette 16e édition, “sous le signe de l’engagement”, près de 350 dirigeants et employés de la filière Action Sports sont attendus.

Objectif. “Inspirer et encourager les entreprises de la filière Action Sports à se réinventer”. Deux journées “pour construire ensemble le futur de l’industrie Action Sports”.

Programme. Plusieurs conférences sont prévues pendant ces 2 jours : “Réussir dans l’adversité” avec Carlos Burle (“Surfeur de gros”), “35 ans de leadership dans une entreprise libérée” avec Edouard Frignet (conseiller en management par l’engagement), “Comment la génération Z a bouleversé les codes du management” avec Alexandre Mulliez (directeur marketing et innovation d’Auchan-direct), “Ne soyez pas le prochain Kodak ! disruptez votre propre industrie” avec Frédéric Arnoux (co-fondateur de la start-up Stim), “A quoi ressemblera le commerce de demain” avec Frédéric Tain (rédacteur en chef de Sport Guide), “Limiter les risques dans le surf de grosses vagues” avec Justine Dupont (multiple championne de France et d’Europe de surf et de longboard), “La magie de la mémoire” avec Vincent Delourmel (mnémoniste).

A signaler que l’événement aura lieu en ouverture du Quiksilver & Roxy Pro France (Hossegor), une des étapes européennes du championnat du monde de surf.

Inscriptions : www.eurosima.com/surf-summit/edition-2017/