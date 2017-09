L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

40 - Visite d’une maison passive à Aureilhan

le vendredi 13 octobre 2017

Le Pôle CREAHd (Construction ressources environnement aménagement & habitat durables) organise la visite d’une maison passive le vendredi 13 octobre à Aureilhan. Il s’agira de découvrir les clés de cette opération bioclimatique réréalisée par le bureau d’études thermiques Carbone 64 : maîtrise de l’étanchéité de l’air, traitement des jonctions et des ponts thermiques, matériaux utilisés, gestion de chantier... Les occupants de la maison participeront à cette rencontre et partageront leur retour d’expérience (confort hiver et été, déroulement et coût du projet...).

Inscriptions : www.creahd.com