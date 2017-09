L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

16 - Business Contact à Gond Pontouvre

le mardi 17 octobre 2017

Dans le cadre du programme Relatio, inité par GrandAngoulême, un Business Contact est programmé le mardi 17 octobre à Gond Pontouvre. Ce rendez-vous trimestriel a pour objectif “de cultiver son réseau professionnel et de rencontrer ses partenaires de demain”. Plusieurs invités sont annoncés : Romain Faget de l’entreprise de meubles Blomkål, Olivier Trillaud et Christophe Ridet de la société OC Regroupement, spécialiste dans le domaine du luxe et le développement packaging, Valérie-Inès de La Ville de la plate-forme de recherche sur les industries culturelles et créatives Le FAB®ICC et Jonathan Nicouleaud de MEI, sous-traitant de maintenance au service des professionnels.

Inscriptions : www.angouleme-developpement.com