33 - Les outils d’aide au recrutement... à La Teste

le mardi 10 octobre 2017

L’agence de développement économique BA2E et l’Apec organisent, en partenariat avec Pôle emploi et Cap emploi, un petit déjeuner sur le thème “Les outils d’aide au recrutement et l’évolution de l’emploi des cadres sur le territoire”, le mardi 10 octobre à La Teste de Buch. Au programme de cette rencontre qui s’adresse aux chefs d’entreprise du territoire Pays d’Arcachon - Val de l’Eyre : “Exposer l’ensemble des outils d’appui aux recrutements disponibles sur le territoire” et “présenter le contexte et l’évolution de l’emploi des cadres”.

Inscriptions : contact@ba2e.com