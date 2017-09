L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

47 - Les risques psycho sociaux : prévention...

le jeudi 12 octobre 2017

Gascogne environnement organise le jeudi 12 octobre à Agen une réunion thématique consacrée aux “Risques psycho sociaux (RPS) : cadre juridique, prévention et évaluation”. Animée par Amandine Couthures, psychosociologue du travail, cette rencontre a pour objectif “d’appréhender la notion de RPS, d’identifier ce que sont ces risques, connaître les enjeux d’une démarche de prévention, d’être sensibilisé à la mise en place d’une intervention RPS et de pouvoir partager ses expériences et son questionnement sur ces notions de santé au travail”. Dans cette perspective, trois points seront développés au cours de cette matinée : le cadre juridique avec notamment les obligations réglementaires, “Les risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ?” à savoir les impacts sur la santé des travailleurs, sur le travail et sur l’entreprise (...) et les enjeux d’une démarche de prévention avec entre autres les 4 étapes clés d’une intervention RPS. Ce rendez-vous se terminera par un temps d’échanges et de débat autour “de ces notions de santé au travail, RPS, qualité de vie au travail et retours d’expériences”.

Inscriptions : www.gascogne-environnement.com