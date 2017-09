L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

64 - Les emballages un levier d’innovation...

le mardi 10 octobre 2017

La CCI Pau Béarn, la CCI Bayonne Pays Basque et Agri Sud-Ouest Innovation organisent le mardi 10 octobre à Bayonne une rencontre intitulée “Les emballages, un levier d’innovation en agroalimentaire”. Lors de cette matinée, il s’agira d’aborder les enjeux de recyclabilité des emballages, l’écoconception, la notion de démarche responsable et l’emballage “vu comme un réel outil de communication et de marketing”. Un constat sera également posé : “L’emballage n’a plus la cote dans les foyers ! Cependant, il est important à la protection du produit. Alors, comment inverser la tendance ? Quels choix opérer ?”. A signaler enfin que le projet européen Foodyplast qui vise “des plastiques alimentaires, aux additifs naturels, sans migration, sans odeur et complètement reyclables” sera présenté par Ahmed Allal, professeur des universités, Dr Es physique et chimie des polymères à l’Université de Pau Pays de l’Adour.

Information : www.pau.cci.fr