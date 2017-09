17 - 18e Salon de l’entreprise et 3e Salon du numérique à La Rochelle

du mardi 10 octobre 2017 au mercredi 11 octobre 2017

Le Salon de l’entreprise (18e édition) et le Salon du numérique (3e édition) se dérouleront le mardi 10 et mercredi 11 octobre à La Rochelle (Espace Encan).

Objectif. Proposer 2 rendez-vous économiques aux entrepreneurs du territoire en vue de faciliter leur quotidien, et les échanges pour développer réseau et business.

Programme. Le Salon de l’entreprise sera agencé en 5 espaces professionnels : Financement, assurance & conseil (avocats, experts-comptables, banques...) / Réseaux, territoires & innovation (collectivités, réseaux d’accompagnement...) / Développement des entreprises (équipements et services, communication...) / Franchise et commerce associé (conseil et développement de réseaux...) / Emploi, recrutement et formation (cabinets de recrutement, organismes de formation...). 2 pôles spécialisé seront réservés aux Indépendant et aux Clubs & Réseaux. Sur le Salon du Numérique “Tous connectés !”, ce sont “4 Univers complémentaires” qui réuniront des experts dans leur domaine : Communication numérique (agencex Web, e-commerce, social commerce...), Outils numériques (matériel et services associés), Formations numériques (organismes de formation...) et Accompagnement & financement (conseil, pépinières, solutions de financement...). A préciser également qu’un espace Networking club, sur le principe du speed dating, sera consacré au développement “de votre réseau et votre business”. Enfin, pour ces 2 événements, plus de 50 conférences sont prévues.

Information : www.salon-entreprise17.fr - www.salondunumerique.com