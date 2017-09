L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

16 - Journée technique : la filière plastique (Recita)

le jeudi 12 octobre 2017

Le Réseau d’économie circulaire et d’innovation dans les territoires Aquitains (Recita) organise une journée technique consacrée à “La filière plastique”, le jeudi 12 octobre à Angoulême. “La transition de la filière plastique vers une économie circulaire va nécessiter des améliorations au niveau du tri et de la récupération des déchets plastiques ainsi qu’au niveau de la préparation et de l’utilisation des matières plastiques recyclée”. Il s’agira lors de cette rencontre de dresser un état des lieux sur le contexte de la filière ; mieux cerner les problématiques rencontrées par les acteurs et diffuser les bonnes pratiques ; favoriser l’émergence de projets innovants et générateurs de développement économique pour le territoire. A signaler que la présentation du dispositif de l’Ademe ORPLAST (Objectif Recycacle PLASTiques) qui vise “à soutenir l’intégration de matières plastiques recyclées dans la production industrielle, dans une logique d’économie circulaire et de préservation des ressources” est également inscrite au programme.

Inscriptions : a.dain@pole-ecoindustries.fr