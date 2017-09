L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

24 - Festival des énergies à Douchapt

du vendredi 29 septembre 2017 au samedi 30 septembre 2017

Le Festival des énergies se tiendra à Douchapt, le vendredi 29 et le samedi 30 septembre. “Comment réduire sa facture énergétique ? Utiliser le bois-energie ? Mettre en œuvre un méthaniseur ? Créer une microcentrale hydroélectrique ?...”. Pour répondre à ces questions, des exposants (plus d’une centaine), représentatifs de tous les secteurs de l’énergie, seront “vos interlocuteurs privilégiés”. Des visites de sites (chaufferies bois, micro centrales hydroélectriques, méthaniseurs...) ainsi que plusieurs conférences (“Les droits de l’eau et la production hydroélectrique” ; Le parcours d’un projet d’énergie renouvelable” ; “La mobilité durable au GNV et bio GNV” ; “Les nombreux atouts des matériaux bio-sourcés” ; “La méthanisation, un atout pour les territoires ruraux et leurs acteurs, les modalités de développement de cette filière”...) sont également prévues. Cet événement est co-organisé par le Conseil de développement durable du Périgord vert et la Communauté de communes du Pays Ribéracois.

Information : cc-paysriberacois.fr