40 - L’agroalimentaire en Haute Lande - Armagnac

le samedi 30 septembre 2017

Les Rencontres économiques territoriales en Haute Lande - Armagnac se dérouleront le samedi 30 septembre à Sarbazan le matin et à Roquefort l’après-midi. Cette 1ère édition aura pour thème “L’agroalimentaire en Haute Lande - Armagnac”. Au programme des visites d’entreprises, des espaces d’exposition (découverte de la filière locale - Aquitaine Cap Métiers) ainsi que 2 tables rondes. L’une abordera “Les ingrédients territoriaux d’une réussite entrepreneuriale”, avec les témoignages des entreprises Aqualande, Caillor et Ronsard. L’autre sera axée sur “Les nouvelles ressources territoriales : les potentiels humains et technologiques”, avec les témoignages des entreprises Sasso, Aqualande et Aqualia. Les présidents du Conseil régional et du Conseil départemental ainsi que le préfet des Landes interviendront en fin de journée pour faire part de leurs conclusions. Cet événement est organisé par le Pôle Haute Lande.

Inscriptions : 05 58 04 12 12