17 - Salon professionnel Atlantica à La Rochelle

du mardi 3 octobre 2017 au jeudi 5 octobre 2017

Le salon professionnel dédié aux équipements et aux services de l’hôtellerie de plein air Atlantica (HPA) se déroulera du mardi 3 au jeudi 5 octobre au Parc des expos à La Rochelle. Pour ses 20 ans d’existence, “Atlantica fait du respect de l’environnement et de l’eco-responsabilité sa thématique forte”. Cet événement est organisé par la Fédération départementale hôtellerie de plein air Charente-Maritime. Plus de 7 500 visiteurs professionnels sont atttendus.

Objectif. Faciliter les rendez-vous d’affaires juste après la saison estivale et les échanges commerciaux pour les professionnels du secteur. Présenter les dernières nouveautés, produits et services, avec notamment les avancées numériques en matière de e-tourisme. Etre un événement “où le quotidien des professionnels est au cœur des discussions”.

Programme. Plus de 400 exposants seront réunis sur 35 000 m2 de surface d’exposition, avec 5 halls couverts et une exposition prévue en plein air. Pendant ces 3 jours, plusieurs ateliers sont prévus : “Qualité : les bonnes pratiques au quotidien” et “E-réputation, les bonnes pratiques” présentés par Charentes Tourisme ; “Développement durable et aides financières” avec l’Ademe ; “Des éco-gestes à l’Ecolabel européen : des outils, des aides, du concret” animé par l’Ademe et l’Afnor... Avec également des conférences sur “Toute l’actualité réglementaire de l’HPA” et le “Camping Qualité : un ami qui vous veut du bien”. Enfin, à signaler qu’une soirée est programmée le mercredi 4 octobre pour fêter les 20 ans du salon.

Information : www.salon-atlantica.fr