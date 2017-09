L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

33 - 1er Salon des entreprises de Cestas et Canéjan

le vendredi 13 octobre 2017

Le 1er Salon des entreprises de Cestas et Canéjan est programmé le vendredi 13 octobre à Cestas. Cet événement à pour objectif “d’être un lieu d’exposition privilégié des métiers et savoir-faire des entreprises de Cestas et Canéjan”. Une cinquantaine d’entreprises sont d’ores et déjà annoncées. Le salon s’adresse aussi bien aux particulieurs qu’aux professionnels.

Information : www.club-entreprises-cestas-canejan.fr