33 - Région : Journée de co-construction de la feuille de route de soutien à la filière numérique

le lundi 2 octobre 2017

La Région organise une journée dédiée à la co-construction de la feuille de route de soutien à la filière numérique. Cet événement qui se déroulera en présence du président de la Région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset et de Mathieu Hazouard, élu délégué en charge de l’Economie numérique et du Très Haut Débit, est prévu le lundi 2 octobre à Bordeaux (Hôtel de Région).

Objectif. Réunir les acteurs de l’écosystème numérique régional - entrepreneurs, structures d’accompagnement, clusters, laboratoires de recherche, investisseurs, écoles et centres de formations... - pour contribuer “collectivement à enrichir la feuille de route régionale de leurs visions, expériences et ambitions”. La Région souhaite “se doter d’ici la fin de l’année d’une feuille de route ambitieuse afin d’amplifier l’action régionale auprès des entreprises du numérique et d’accélérer la croissance du secteur”.

Programme. Après les propos, en introduction, du président Alain Rousset, deux présentations permettront de nourrir les échanges. Le vice-président Bernard Uthury en charge du Développement économique et de l’Economie numérique et Mathieu Hazouard, conseiller régional délégué au Très haut débit et à l’Economie numérique, préciseront les enjeux de la feuille de route. Les cabinets Idate et Amnyos se chargeront d’exposer les premiers éléments de diagnostic de la filière numérique régionale. Plusieurs ateliers participatifs viendront ensuite rythmer la journée. Ils porteront sur différents sujets tels que le financement “Nouveaux modèles de croissance : des aides publiques pour financer quoi, quand et comment ?”, la formation “La filière numérique recrute : quelle formation pour répondre à ses besoins ?”, le transfert technologique “Faire de la recherche publique un véritable levier d’innovation et de création de valeur pour les entreprises du numérique ?”, le développement à l’international “Quels enjeux et quel accompagnement pour les entreprises du numérique ?”, la structuration de la filière “Booster la filière numérique néo-aquitaine, quelle gouvernance au service de nos entreprises ?”, l’attractivité du territoire “Comment attirer les talents et entrepreneurs du numérique en Nouvelle-Aquitaine ?”. Enfin, une conférence de Gaël Duval - serial entrepreneur, membre du Conseil national du numérique, fondateur de la French Touch Conference et de jechange.fr - “viendra éclairer nos travaux de son regard nourri de ses multiples expériences de chef d’entreprise, d’accompagnement de startups et de promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation à la française”.

Inscriptions : www.nouvelle-aquitaine.fr/agenda-region