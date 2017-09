L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

24 - Rencontre d’affaires des filières d’excellence en Périgord autour du bois

le mardi 26 septembre 2017

La Rencontre d’affaires des filières d’excellence en Périgord se déroulera le mardi 26 septembre au Pôle interconsulaire de Dordogne à Coulounieix Chamiers. Cette 2e édition est consacrée à la filière bois et aura pour thème “Le bois dans tous ses états, dans toutes ses dimensions”. Cet événement est organisé par l’agence Périgord Développement et la Chambre Economique de la Dordogne, en partenariat avec Interbois Périgord et l’Agence de Développement et d’Innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine. Objectif. Permettre aux entreprises de se rencontrer et d’échanger “sur leurs besoins et sur les problématiques” sur le territoire, de signaler aux acteurs institutionnels leur recherche de nouveaux partenaires, de développer un réseau de prescripteurs en vue d’inciter les entreprises à installer leurs activités en Périgord.

Programme. 2 tables rondes, qui s’articuleront autour de témoignages d’entreprises, sont prévues. La première intitulée “Le bois dans tous ses états” réunira plusieurs intervenants : le Centre régional de la propriété forestière (Roland de Lary, directeur Nouvelle-Aquitaine), la coopérative forestière Alliance forêts bois (Stéphane Vieban, directeur général), les Scieries de Corgnac (Eric Compagnaud, PDG), Nid Perché (Rémi Becherel, gérant), les Parquets Castagné (Philippe Castagné, PDG) et les Ateliers Férignac (Antonio Morisset, directeur général). Il s’agira ici d’aborder l’angle de la valorisation de la matière première. La seconde sur le thème “Le bois dans toutes ses dimensions”, permettra une approche transversale de la filière à travers la présentation des activités des industries leaders. Là, ce sont les entreprises Berkem (Claude Genty, directeur général Sarpap & Cecil industries), Polyrey (Jean-Louis André, directeur général), Ahlstrom - Munksjö Rottersac (Thierry Chassage, directeur de site), Charpente bois Goubie JP (Jean-Paul Goubie, président), Inova Cuisine (Philippe Martegoutte, directeur réseau), Sunset Création (Jacques Guilhem, gérant) et Léa Pack Design (Léa Pack, artisan d’art) qui sont annoncées. Et pour poursuivre les échanges, les Rencontres se termineront par un networking.

Inscriptions : www.perigord-developpement.com