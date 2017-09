L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

le lundi 25 septembre 2017

La CCI de Limoges et de la Haute-Vienne et les services de l’Etat organisent à Limoges le lundi 25 septembre un séminaire sur le thème “Intelligence économique et la sécurité des systèmes d’information”. Au programme : Introduction aux notions de protection du secret (et les statuts ZRR, ZP, ZR) - Sécurité des systèmes d’information (SSI) avec démonstration de cas concret de piratage informatique - Intelligence économique. Trois spécialistes apporteront leur expertise sur ces sujets : Pierre Limon, (Direction zonale du renseignement et de la sécurité de la défense), Gilles Guedes (officier zonal de contre-ingérence cyber - DRSD) et Guy Flament (représentant de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information - ANSSI). Est également prévu un témoignage d’entreprise avec Elysabeth Benali, dirigeante de la société France Paratonneres. Inscriptions : www.limoges.cci.fr