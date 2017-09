L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

33 - Rencontres sur l’environnement de travail

le jeudi 21 septembre 2017

L’Arseg Sud-Ouest organise, en partenariat avec l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, le jeudi 21 septembre à Bordeaux, la 1ère édition des “Rencontres sur l’environnement de travail”. Objectif ? “Faire connaître et progresser la fonction, mais aussi valoriser la profession et améliorer les connaissances” (...) et ainsi “faire que l’environnement de travail soit au cœur de la performance de l’entreprise”. Deux conférences sont programmées. L’une abordera le thème “Smart Workplace, avènement de l’espace de travail intelligent et connecté” et l’autre sera consacrée à la “Transformation des espaces de travail, vers un environnement favorisant le travail collaboratif”. Plus de 40 exposants sont également prévus lors de cet événement avec plus de 20 secteurs représentés par des professionnels de la région sud-ouest.

