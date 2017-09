L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

33 - Indicateurs et tendances de l’économie régionale

le jeudi 21 septembre 2017

L’Ordre des Experts-Comptables d’Aquitaine, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nouvelle-Aquitaine et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique organisent le jeudi 21 septembre à Bordeaux une conférence sur le thème “Indicateurs et tendances de l’économie régionale, la confiance retrouvée ?”. Après la présentation d’une analyse détaillée de l’activité économique régionale par Christian Prat Dit Hauret, expert-comptable et professeur des universités à l’IAE, et Martine Domecq, responsable de l’information économique à la CCI, une table ronde sur le sujet réunira Bruno Guillermou, directeur Réseau Bordeaux Métropole et Gironde et trois chefs d’entreprise, Jean-Michel Brunet, gérant de DéfiPlanet’, Philippe Lassalle Saint-Jean, directeur général de la Maison Meneau et Hasnaâ Ferreira, fondatrice de Hasnaâ Chocolats Grands Crus.

Inscriptions : www.oec-aquitaine.fr