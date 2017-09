16 - Angoulême : Workshop Eléments rayonnants du futur

le jeudi 21 septembre 2017

Le Pôle de compétitivité ALPHA-Route des lasers & des hyperfréquences (ALPHA-RLH) Nouvelle-Aquitaine et l’Institut de recherche XLIM (Limoges) organisent le jeudi 21 septembre à Angoulême (IUT) un workshop consacré aux “Eléments rayonnants du futur”.

Objectif. Proposer à des acteurs industriels “d’exprimer leurs besoins et attentes sur ces thématiques, et permettre aux universitaires et instituts d’exposer leurs travaux les plus récents”, favoriser les échanges “et ainsi ouvrir des voies pour lever des verrous technologiques et conceptuels” afin de “proposer des solutions d’antennes et de front-ends innovants” dans les domaines des télécommunications, du spatial, de l’automobile ou de l’Internet des objets.

Programme. Plusieurs sujets seront développés tout au long de cette journée : “Développements d’antennes reconfigurables et/ou fonctionnalisées pour les systèmes de télécommunications” ; “UWB systems for tracking of floating objects” ; “Nouveaux challenges dans la conception d’antennes compactes pour l’IoT” ; “Concepts d’ondes lentes : application à la miniaturisation de circuits et de composants pour antennes réseaux” ; “Nouveaux défis pour les télécommunications spatiales”...

Parmi les interventions prévues : Thales Alenia Space (Hervé Legay), Ethertronics (Oliver Pajona), Zodiac Aerospace (Alain Karas), Groupe PSA (Marco Klingler), XLIM (Cyrille Menudier), CEA Tech Leti (Christophe Delaveaud), IMEP-LaHC (Philippe Ferrari)...

Inscriptions : les-rdv-alpharlh.com