du vendredi 29 septembre 2017 au dimanche 1er octobre 2017

Les Portes du cuir, rencontres annuelles de la filière cuire, se dérouleront du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre à Nontron. 76 exposants, issus principalement de la région Nouvelle-Aquitaine mais aussi du territoire national, sont annoncés. Cet événement est organisé par le cluster Reso’Cuir Nouvelle-Aquitaine.

Objectif. Réunir les acteurs de la filière cuir afin de favoriser les contacts et les synergies en vue de développer cette filière économique.

Programme. L’ensemble des métiers du cuir sera représenté sur le salon en passant par l’élevage, l’abattage, la tannerie, la mégisserie, la reliure, la sellerie mais aussi la chaussure, la maroquinerie, la sellerie automobile... Trois rendez-vous à destination des professionnels seront organisés le vendredi 29 septembre. Une première conférence abordera “Le cuir, matière noble, matière responsable” et une seconde aura pour thème “Derrière la couleur”. Celle-ci sera suivie d’ateliers thématiques permettant aux participants de réfléchir à la création de leur propre gamme de couleurs pour la saison automne/hiver 2018-2019. Une table ronde sur les outils de financement à destination des entreprises et de la filière cuir réunira le président de la Région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset, Bruno Heuclin, directeur général de la Banque publique d’investissement (BPI), Frank Boehly, président du Conseil national du cuir (CNC) et Laurent Duray, président du cluster Reso’Cuir Nouvelle-aquitaine. A signaler également qu’une visite de l’entreprise Decourt Fils, fournisseur de cuirs et tissus installé à Javerlhac, est programmé en fin de journée, le jeudi 28 septembre. Enfin, les 10 projets sélectionnés relatif au concours “Cuir & bois - on se fait la malle ! les nouveaux nomades” créé dans le cadre de l’édition 2017 seront présentés sur le salon (jeudi 28 septembre). La remise des deux premiers prix aura lieu le vendredi 29 septembre et le 3e prix le dimanche 1er octobre.

Information : https://resocuir.fr/les-portes-du-cuir/programme