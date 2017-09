33 - Convention des clubs APM à Bordeaux

du jeudi 14 septembre 2017 au vendredi 15 septembre 2017

La convention des clubs APM se tiendra le jeudi 14 et vendredi 15 septembre à Bordeaux. Pour cette biennale nationale et itinérante, il s’agira de s’intéresser aux “Visages du futur”. 4 500 dirigeants sont attendus. APM est un réseau apolitique et indépendant qui “prône le progrès de l’entreprise par la formation et le perfectionnement des entrepreneurs”. Il compte plus de 7 500 adhérents, tous francophones dans 28 pays (Europe - Afrique - Amérique et Asie).

Objectif. Echanger, débattre et s’inspirer “en prenant part à 4 des 180 séquences animées par plus de 150 experts issus de tous horizon”, autour du théme retenu pour l’édition 2017.

Programme. Les ateliers seront organisés dans différents lieux (23) tels que le Grand Théatre, la librairie Mollat, l’Auditorium, La Cité du Vin, l’Hôtel de ville... Parmi les thématiques proposées : “La ville intelligente humaine”, Le campus 2050”, “Le défi de l’eau dans le monde, que faire ?”, “L’expérience 4.0”, “L’économie du don : vers l’économie de demain ?”, “L’homme et l’intelligence artificielle, humanisme ou transhumanisme ?”, “L’homme libre ou esclave du Futur ? la bataille du temps et de l’esprit”, “Pour un autre visage de l’Islam”, “Singularité, altérité, ouverture du cœur, les clés du leader de demain ?”, “Education et emploi, comment faire autrement pour recréer du lien social ?”, “L’Arctique, le nouveau territoire à conquérir ?”... Parmi les experts annoncés : Christophe André, Jean-Charles Cailliez, Erik Decamp, Emmanuelle Duez, Luc Ferry, Jean-Edouard Gresy, Rémi Larousse, Michel Podolak, Isabelle Simonetto, Taoufik Vallipuram, Naomi Roth, Thomas Landrain, Michaël Langlois...

A signaler que les plénières d’ouverture et de fermeture se dérouleront dans un espace éphémère installé Place des Quinconces.

Inscriptions : convention-apm.com