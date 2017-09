L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

86-87 - Comment développer ses ventes aux USA ?

du jeudi 21 septembre 2017 au vendredi 22 septembre 2017

Le French Tech Hub organise deux ateliers sur le thème “Comment développer ses ventes aux Etats-Unis ?”. Les rendez-vous sont programmés le jeudi 21 septembre à Poitiers et le vendredi 22 septembre à Limoges. L’intervenant Xavier Wartelle, CEO de French Tech Hub et serial entrepreneur (venu directement de San Francisco pour l’occasion), apportera son expertise pour préparer au mieux “le lancement de votre produit ou développer vos ventes aux Etats-Unis”. Il sera aussi possible de le rencontrer lors d’entretiens individuels.

Cet événement est organisé en partenariat avec le SPN (réSeau des Professionnels du Numérique) et la CCI International. Information : lbournoville@charente.cci.fr