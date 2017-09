L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

24 - Atelier management à Coulounieix Chamiers

le jeudi 14 septembre 2017

La pépinière d’entreprises Cap@cités organise le jeudi 14 septembre à Coulounieix Chamiers un atelier intitulé “Manager avec efficacité une équipe de travail”. Cette rencontre qui s’adresse aux chefs d’entreprise, collaborateurs, porteurs de projets et futurs créateurs a pour objectif de faire un tour d’horizon des outils pratiques à la disposition des managers afin que le travail en équipe apporte une plus value et que l’animation d’un groupe de travail ne soit plus vécue comme une contrainte imposée. Il s’agira notamment d’aborder comment faire le diagnostic de votre équipe, de quelle façon favoriser l’engagement des collaborateurs, les solutions pour améliorer durablement le fonctionnement du collectif ou encore comment réagir lors de “tentatives de sabotage” et comment gérer les conflits au sein d’une équipe. L’objectif visé étant que “la performance de leurs équipes soit supérieure à la somme des performances individuelles”.

Inscriptions : pepiniere.capacites@grandperigueux.fr