L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

64 - Commerce : logiciels de caisse certifiés

le lundi 11 septembre 2017

La CCI Bayonne Pays Basque organise le lundi 11 septembre à Hasparren un atelier du commerce intitulé “Logiciels de caisse certifiés : quelles sont vos obligations et comment choisir ?”. Cette rencontre a pour objectif de faire le point sur la nouvelle réglementation obligatoire à partir du 1er janvier 2018, pour les commerçants et autres professionnels assujettis à la TVA, à savoir l’utilisation d’un logiciel de gestion ou d’un système de caisse satisfaisant aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données, qui devront être attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle. Patrice Micouin de la société ASKI Soft répondra notamment aux interrogations (“Devez-vous changer votre logiciel de caisse ? vous équiper ?...), indiquera également les obligations à respecter (et les principes de la loi), et apportera son expertise pour choisir le logiciel de caisse qui correspond le mieux à ses besoins.

Inscriptions : www.bayonne.cci.fr