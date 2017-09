L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

87 - Conférence innovation et marketing (French Tech)

le jeudi 7 septembre 2017

La Communauté d’agglomération Limoges Métropole organise le jeudi 7 septembre à Limoges une conférence sur le thème “Innovation et marketing”. Joël Bienne et Frédéric Duplessy (Page 99) présenteront une analyse stratégique de l’ouvrage “Business models dans l’innovation”* de valérie Chatal. A l’issue de cette intervention, un atelier participatif permettra de relier théorie et pratique en vue d’aborder les perspectives opérationnelles. *A travers la présentation de plusieurs études de cas évoquant des problématiques liées à l’élaboration d’un business model autour d’une innovation, ce livre montre quels sont les choix stratégiques possibles pour l’entreprise. Ouvrage recommandé par l’Académie de l’entreprenariat et de l’innovation.

Inscriptions : Hortence_DUGAY@agglo-limoges.fr