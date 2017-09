33 - 1er congrès mondial Woodrise à Bordeaux

du mardi 12 septembre 2017 au vendredi 15 septembre 2017

Le 1er congrès mondial Woodrise, dédié aux immeubles bois de moyenne et grande hauteur, se déroulera du mardi 12 au vendredi 15 septembre au Palais des congrès de Bordeaux. Cet événement est organisé par l’Institut technologique FCBA (France), FPInnovations (Canada), le Building Research Institute (Japon), avec le concours d’ADIVbois (France).

Objectif. Réunir l’ensemble des acteurs publics et privés internationaux de la filière bois, construction et aménagement (maîtres d’ouvrages, promoteurs, architectes, bureaux d’études, économistes, certificateurs, représentants des pouvoirs publics...) autour du bois “comme matériau essentiel au développement de la ville durable” (et de la transition écologique). Avec un “objectif majeur : démontrer le potentiel technique, économique et environnemental des immeubles bois de moyenne et grande hauteur”.

Programme. Des conférences et workshops (Ressources forestières et produits bois / Performance acoustique / Prévention du risque sismique...), des speed-meeting permettant aux entreprises de rencontrer leurs futurs partenaires, des visites techniques (Pôle de recherche de Cestas Pierroton...), des remises de prix de la filière bois (Prix national de la construction bois...) sont annoncés pendant ces 4 jours. A noter également la tenue de 3 plénières qui aborderont plusieurs thématiques : “Influence des politiques publiques” (sur le développement du bois dans les immeubles de moyenne et grande hauteur), Science et technologie (comme facteurs de développement d’innovation et de fiabilisation des solutions techniques), et “Potentiel de développement économique des acteurs de la construction” (des immeubles bois de moyenne et grande hauteur).

Information : wood-rise-congress.org