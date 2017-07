Région - Journée de l’économie Nouvelle-Aquitaine

le mardi 12 septembre 2017

La Journée de l’économie Nouvelle-Aquitaine aura lieu le mardi 12 septembre. Elle se déroulera en simultané sur 3 sites - Bordeaux (Cité du Vin), Limoges (Limousine Park du Pôle de Lanaud) et Niort (Espace régional - Aire du Poitou-Charentes) - avec 3 intervenants par site et des échanges en direct depuis les 3 villes. Cette édition s’articulera autour du thème “L’entreprise en transition à l’heure du numérique (Comment se préparer, s’adapter voire se réinventer ? Des entrepreneurs témoignent)”. Cet événement est organisé par la CCI Nouvelle-Aquitaine, la Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de métiers et de l’artisanat région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.

Objectif. La JENA “est une journée de réflexion, de débat et de proposition, une rencontre rassemblant les acteurs du développement économique régional”. La transition numérique est au cœur des préoccupations de tous les secteurs d’activité : commerce, artisanat, agriculture, industrie, culture, santé, services… “Nous avons l’ambition d’accompagner cette transition afin qu’elle devienne une triple opportunité pour les chefs d’entreprise : pour conquérir de nouvelles parts de marché et créer de l’emploi ; pour améliorer l’organisation et la qualité de vie au travail ; pour innover et se développer”.

Programme. Le président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, ouvrira cette nouvelle édition. Son intervention sera suivie par un point sur les “Attentes des consulaires pour les entreprises et les territoires”. La parole sera ensuite donnée à un expert du numérique, Antoine Chotard, de l’agence de développement et de l’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine, qui se chargera de l’“Introduction de cadrage, points de repère”. Il apportera son expertise sur la “Transition nécessaire des entreprises” : “La transformation numérique (...) est une opportunité de rester dans la course et/ou de se différencier en intégrant à son offre et ses process les techniques et stratégies de l’économie numérique”. La table ronde thématique réunira “11 regards sur le numérique dans les PME régionales” avec des entrepreneurs qui témoigneront depuis Limoges, Niort et Bordeaux : Bruno Rost, président de Worldcast Systems ; Brice Goguet, PDG du Groupe Voltaire ; Xavier Bouckaert, président du directoire du Groupe Cassous ; Sébastien Broustet, PDG de Atrimmo France ; Dominique Andro, DG Délégué Groupe Arkea ; Gilles Luc, président de Polytech... Le “Numérique au service de la compétence”, le “Numérique au service de la performance” et le “Numérique au sercice des marchés” sont les 3 sujets sur lesquels les intervenants seront invités à s’exprimer. Une séance de questions ainsi qu’un débat seront aussi organisés avec la salle. Cette journée se clôturera par une “Synthèse & vision prospective”.

Inscriptions : journeedeleconomie.com