33 - RDV thématique SoBIM

le jeudi 14 septembre 2017

SoBIM*, le club BIM Sud Ouest, organise le jeudi 14 septembre à Pessac un rendez-vous thématique SoBIM intitulé “BIM et les fabricants : catalogues d’objets BIM, comment "BIMiser" ma gamme de produits”. L’objectif est de notamment profiter du retour d’expérience d’industriels ayant déjà effectué la transition BIM, en "BIMisant" leur catalogue produit. Il s’agira de découvrir les intérêts et le processus de cette démarche mais aussi les contraintes imposées par les normes. Au programme de cette matinée : Laetitia Bertel, experte PPBIM chez Mediaconstruct interviendra sur la partie “Objets BIM : contexte, contenu, propriétés et aspect normatif”. Damien Escolan et Vincent Berlioz de BIM&Co présenteront la plate-forme du même nom et de ses services associés. Loïc Piet de Derbigum fera part de son retour d’expérience suite à la modélisation des produits de la société.

*Le club SoBIM est un projet porté par le pôle de construction durable Domolandes et le pôle CREAHd (Construction ressources environnement aménagement & habitat durables).

Inscriptions : sobim.domolandes.fr