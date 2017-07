Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

Région - Forums territoriaux : bilans de l’agence de l’eau

L’Agence de l’eau Adour-Garonne dresse chaque année un bilan de son activité territoriale. Dans cette perspective, l’agence a programmé de présenter l’ensemble de ces bilans territoriaux (7) qui seront détaillés et illustrés d’exemples d’actions menées. Cinq d’entre eux concernent la région Nouvelle-Aquitaine : Forum Charente à Cognac, le mardi 26 septembre - Forum Adour à Mont de Marsan, le mercredi 27 septembre - Forum Dordogne à Brive, le jeudi 28 septembre - Forum Garonne à Agen, le lundi 2 octobre - Forum Littoral, à Pessac le mercredi 4 octobre. Ces forums territoriaux, voulus représentatifs, participatifs et anticipatifs, constituent un outil essentiel pour animer la mise en œuvre du SDAGE*-PDM 2016-2021 en Adour-Garonne. En 2016, ces événements ont réuni plus de 500 participants.

* Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

Information : www.eau-adour-garonne.fr