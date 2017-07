33 - Université d’été d’Accid à Bordeaux - 15e édition

du lundi 28 août 2017 au mardi 29 août 2017

L’Université d’été d’Acidd se déroulera le lundi 28 août et mardi 29 août à Bordeaux, au Marché des Douves. Cette 15e édition organisée avec l’ADEME, la Ville et la Métropole de Bordeaux, le Département de la Gironde (...) s’articulera autour du thème “Lost in transition ? le temps des possibles”.

Objectif. “La convergence des transitions numérique, écologique/énergétique et culturelle exige la "trans-formation" individuelle de tous, avec la mise en valeur des connaissances et le développement de talents nouveaux… pour imposer la seule ambition collective que nous devrions nous fixer : celle du bien vivre”. L’objectif de cette 15e édition est d’“apporter un éclairage et une vision, une analyse opérationnelle, des outils de compréhension et d’action, une expérience prospective...”. Chaque participant partage des valeurs ainsi que des bonnes pratiques et écoute “pour se faire ambassadeur positif des transitions dans les territoires, le milieu économique, la recherche ou la citoyenneté…”.

Programme. Plusieurs mini-conférences et tables rondes, avec des moments de débats et d’échanges informels, sont annoncées. Parmi les sujets qui seront abordés : “Quels renforcements de capacité face aux transitions ? La question posée est de la capacité à prendre la main sur les transitions et par qui ? Est-ce le rôle des communicants, des innovateurs, des politiques ? Quelle est la place des écologistes ? Peut-on parler de militantisme ou de co-responsabilité ? Comment améliorer l’éducation ?”... A signaler également qu’un “Marché aux solutions” sera proposé en coordination avec l’entreprise sociale Sparknews et l’association des professionnels du numérique en Aquitaine, Aquinum.

Inscriptions : www.acidd.fr/université-d-été