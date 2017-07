Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

33 - Agriculture : OAD & objets connectés, quel avenir ?

le mardi 25 juillet 2017

La prochaine Rencontre inter-filières sur la thématique de réduction des produits sanitaires est programmée le mardi 25 juillet à Blanquefort. “L’agriculture et plus précisément les filières viticoles et arboricoles font face à un défi majeur : maintenir les rendements tout en diminuant l’impact de leurs pratiques sur l’environnement et la santé”. L’objectif du pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, organisateur de l’événement, est de rapprocher ces 2 filières en vue d’identifier des pistes d’innovation et d’accélérer la diffusion des solutions existantes au plus grand nombre. Alexandre Davy (IFV Institut français de la vigne et du vin) animera cette rencontre où sera abordée la question “OAD et objets connectés : Quel avenir ?”.

Inscriptions : www.agrisudouest.fr