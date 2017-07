Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

87 - Découverte éco : Visitez Ester Limoges Technopole

le mercredi 9 août 2017

Ester Technopole* est un centre de ressources et d’échanges à Limoges qui contribue au développement économique du territoire. La technopole fédère sur 210 hectares 184 entreprises, clusters, laboratoires et centres de transfert. Elle rassemble 2 500 emplois et 830 étudiants de l’enseignement supérieur. Les filières d’excellence industrielles sont représentées par les trois Pôles de compétitivité (ALPHA - Route des Lasers & des Hyperfréquences®, le Pôle Européen de la Céramique et le Pôle Cancer-Bio-Santé), ainsi que par le living’lab Autonom’lab. La visite du site (45 mn) programmée le mercredi 9 août, pourra être suivie par celle du laboratoire Boiron.

*Ester Limoges Technopole est portée par la Communauté d’agglomération Limoges Métropole. Elle a été créée en 1993.

Inscriptions : accueil@ester-technopole.org