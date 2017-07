Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

47 - Envie de créer votre boîte en septembre ?

du lundi 11 septembre 2017 au jeudi 14 septembre 2017du lundi 9 octobre 2017 au jeudi 12 octobre 2017du jeudi 21 septembre 2017 au dimanche 24 septembre 2017du mardi 19 septembre 2017 au vendredi 22 septembre 2017du mardi 26 septembre 2017 au vendredi 29 septembre 2017du mercredi 20 septembre 2017 au samedi 23 septembre 2017

SO Entrepreneurs est un programme “sur mesure, pour entreprendre pas à pas en un mois”. Il comprend plusieurs rencontres à Agen, Marmande et Villeneuve sur Lot. Au programme du lundi 11 au jeudi 14 septembre (sur les 3 communes) : des matinales “Comment créer sa boîte ?”, des permanences “Rendez-vous expert-comptable”, des soirées d’échanges “Afterwork nouvelles entreprises”. Le mardi 19 septembre, un workshop “Les aides aux entrepreneurs” aura lieu à Marmande. Le mercredi 20 septembre à Agen, des portes ouvertes permettront de découvrir le FabLab “Le kiosque 47” et un focus sera fait sur les outils Web gratuits pour entreprendre et se développer. Le jeudi 21 septembre à Villeneuve sur Lot, c’est une conférence sur le “Financement : le crowdfunding” avec notamment la présentation de la plate-forme de financement www.financement47.fr qui est prévue. Le mardi 26 septembre à agen, “Concours 10 minutes pour convaincre” (présentation d’un projet devant un jury). Et enfin du lundi 9 au vendredi 13 octobre à Agen, une semaine est programmée pour “se préparer à sa future vie d’entrepreneur” avec la “Formation 5 jours pour entreprendre”.

Information : www.soentrepreneurs47.fr