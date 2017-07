33 - Congrès Francofilt à Bordeaux

du mardi 29 août 2017 au jeudi 31 août 2017

Francofilt, 1er congrès francophone entièrement consacré à la séparation fluides/particules, se déroulera à Bordeaux (Université de Bordeaux), du mardi 29 au jeudi 31 août. Cet événement co-organisé par l’IFTS, l’Université de Bordeaux, le CNRS et supporté par la SF2P (Société Française des Séparations Fluides/Particules) s’adresse à la communauté scientifique et technique francophone (chercheur, industriel, enseignant...) dans le domaine des techniques séparatives particules/fluides (gaz et liquide). 200 participants sont attendus.

Objectif. Réunir les acteurs impliqués dans le domaine de la séparation fluides/particules “afin d’échanger en langue française avec des collègues, des partenaires ou des clients”. Il s’agira aussi de mettre l’accent sur le caractère innovant, les projets collaboratifs internationaux et sur les travaux liés aux thèmes eau/énergie/ressource/qualité de l’air intérieur/traitement des particules nanostructurées (aérosol de combustion, nanoparticules).

Programme. En ouverture du congrès, 3 conférences plénières qui seront présidées par Roger Ben Aïm (IFTS) sont annoncées. Elles aborderont les thématiques suivantes : “Les enjeux de l’innovation pour l’efficacité énergétique dans l’industrie”, “Ventilation et qualité de l’air intérieur” et “Les techniques membranaires pour la production d’eau potable, l’épuration et la réutilisation des eaux usées en Afrique”. Le congrés s’articulera ensuite autour de 9 sessions qui seront elles aussi sous la présidence d’un spécialiste : “Eau et eaux usées” (session 1 - président : Wojciech Kujawski, Université Nicolaus Copernicus - Pologne), “Ressources/extraction/valorisation” (session 2 - président : François Chabrier, Agrotec), “Posters” (session 3 - président : Michael Jon Mattle, Holinger - Suisse), “Théorie/modélisation/ simulation” (session 4 - président : Marc Valat, I2M), “Procédés hybrides” (session 5 - président : Eugène Vorobiev, UTC), “Effluents industriels” (session 6 - président : Ali Aouabed, Université Bida - Algérie), “Qualité air et traitement/aérosols et nanoparticules” (session 7 - président : Ali Bahloul, IRSST - Canada), “Boues” (session 8 - Jean-Christophe Baudez, LIST - Luxembourg) et “Caractérisation des milieux poreux” (session 9 - président : Wahbi Jomaa, I2M). Pour chaque session, plusieurs conférences avec différents intervenants permettront d’approfondir le sujet. Session 1 : “Les défis de la commercialisation de la distillation membranaire”, “Approche intégrée pour le dimensionnement de petites unités de dessalement d’eau de mer alimentées par énergie photovoltaïque”... Session 2 : “Microfiltration tangentielle et dynamique des vins : étude des phénomènes de colmatage”, “Séparation de glycosides de stéviol à partir d’un extrait de stévia”... Session 3 (succession de conférences orales courtes) : “Fractionnement d’extraits alcalins de résidus lignocellulosiques”, “Problématiques de séparation dans l’agroalimentaire”... Session 4 : “Apport des études à l’échelle du pore sur la compréhension de la filtration des particules et de bactéries”... Session 5 : “Procédés de déshydratation mécanique assisté thermiquement pour la valorisation de la biomasse humide”... Session 6 : “Comparaison entre les techniques de traitement d’un rejet pétrolier industriel”... Session 7 : “Performances de traitement d’un filtre à manche de laboratoire en condition de filière d’incinération”, “Séparation de particules ultrafines par lit granulaire”... Session 8 : “Repenser la déshydratation des boues activées”, “Biofloculation des boues résiduaires urbaines”... Session 9 : “Qu’attendre des techniques d’imagerie 3D, 4D multi-échelles ?”, “Etude de l’influence de la structure du média filtrant sur la filtration par gâteau”... A signaler également qu’une visite de l’IFTS (Institut de la filtration et des techniques séparatives) est prévue à Agen le jeudi 31 août et qu’une soirée de gala aura lieu dans Bordeaux le mercredi 30 août.

Inscriptions : secretariat.francofilt@ifts-sls.com