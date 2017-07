Région - Rendez-vous d’affaires agroalimentaire solide à Montréal et Québec

du dimanche 27 août 2017 au dimanche 3 septembre 2017

Dans le cadre de Bordeaux Fête le Vin à Québec, la CCI Bordeaux Gironde, la CCI de Québec et Québec International organisent des “Rendez-Vous d’Affaires pour des entreprises du secteur agroalimentaire solide” à Montréal et Québec du dimanche 27 août au dimanche 3 septembre.

Objectif. Saisir les opportunités d’affaires qu’offre la mise en place du CETA (accord économique et commercial global entre l’Union Européenne et le Canada), rencontrer les opérateurs économiques à Québec et Montréal (programme de rendez-vous BtoB) et des responsables politiques et économiques.

Programme. Lundi 28 août : rencontres économiques sur Montréal. Mardi 29 août et mercredi 30 août : programme économique sur Québec. Jeudi 31 août : programme économique sur Québec et participation à l’inauguration de Bordeaux Fête le Vin à Québec (4e édition). Vendredi 1er septembre : programme économique sur Québec et participation à la fête du vin.

+ Dans la dynamique Magnetic Bordeaux, une mission bordelaise conduite par Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole, maire de Bordeaux, permettra de promouvoir simultanément les atouts des secteurs vin, tourisme et gastronomie “qui concourent fortement à l’attractivité économique de notre agglomération”.

Inscriptions : educassou@bordeauxgironde.cci.fr