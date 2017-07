33 - Stimulateur de défenses des plantes : mythe ou réalité ?

le mercredi 12 juillet 2017

Agri Sud-Ouest Innovation organise le mercredi 12 juillet à Gradignan des Rencontres inter-filières sur le thème “Stimulateur de défenses des plantes : mythe ou réalité ?”. L’agriculture et plus précisément les filières viticoles et arboricoles font face à un défi majeur : maintenir les rendements tout en diminuant l’impact de leurs pratiques sur l’environnement et la santé. “Des solutions existent sur notre territoire cependant, leurs utilisations restent limitées à cause de nombreux freins techniques, économiques, culturels…”. En rapprochant les filières viticoles et arboricoles, il s’agit de partager les bonnes pratiques, les connaissances et les nouvelles technologies entre ces 2 filières en vue d’accélérer la diffusion des solutions existantes au plus grand nombre et d’identifier des pistes d’innovation. Ces rencontres seront animées par Marie-Lisa Brachet (CTIFL) et Marie-France Corio-Coster (UMR Save - santé et agroécologie du vignoble). Elles apporteront leur regard sur les “Peptides antimicrobiens : les bactéricides de demain ?”.

Inscriptions : www.agrisudouest.fr