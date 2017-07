87 - Matériaux céramiques : les fondamentaux

le vendredi 28 juillet 2017

Le Pôle européen de la céramique organise le vendredi 28 juillet à Limoges une journée technique “Matéiraux céramiques : les fondamentaux”. Il s’agira “d’approfondir vos connaissances sur les matériaux céramiques et maîtriser les paramètres clés !”. L’approche théorique sera confiée à Thierry Poirier, directeur de l’Institut de la Céramique Française, docteur ingénieur ENSCI Limoges, ex-professeur des universités au Vénézuela (Génie des Matériaux, Universidad Simon Bolivar), spécialiste en procédés céramiques, consultant et formateur pour de nombreuses entreprises en France, en Europe, en Amérique du Sud et en Algérie pour les secteurs de la céramique traditionnelle et technique, tuiles et briques, verres, liants (...). Il s’exprimera tout d’abord sur “Les fondamentaux céramiques” (Relation composition, structure, propriétés, process dans les matériaux céramiques - Comportement fragile, finesse, surface spécifique, fluidité en sec et en humide, plasticité, perméabilité, frittage) puis ensuite sur une partie intitulée “Introduction aux étapes de fabrication et à leurs points de vigilance” (Préparation de pâtes et granules - Façonnage voies liquide, plastique et sèche - Séchage - Cuisson - Emaillage). La journée se terminera par 2 visites guidées : un site indutriel (usine de porcelaine) et un centre de recherche (Imerys).

Inscriptions : contact@cerameurop.com