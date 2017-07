Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

24 - Matinées de la création en Dordogne

le mercredi 12 juillet 2017le jeudi 24 août 2017le jeudi 20 juillet 2017le mercredi 23 août 2017

La CCI Dordogne organise, aussi cet été, plusieurs “Matinées de la création” sur son territoire. Elles ont pour objectif “de vous informer et de vous aiguiller vers les solutions les plus adaptées à votre projet de création ou de reprise d’entreprise”. Un conseiller de la CCI présentera la méthode, les outils, le réseau “pour contruire votre projet” : l’étude de marché, les informations sociales, fiscales et financières, les aides possibles, la règlementation ainsi que la liste des bons contacts à connaître.

Rendez-vous le mercredi 12 juillet et le mercredi 23 août à Périgueux et le jeudi 20 juillet et le jeudi 24 août à Bergerac.

Inscriptions : www.dordogne.cci.fr