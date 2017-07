Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

87 - Dispositifs de soutien aux jeunes entreprises...

le mercredi 12 juillet 2017

Le service Start-up de la Région Nouvelle-Aquitaine présentera le mercredi 12 juillet à Limoges les “Dispositifs de soutien régionaux aux porteurs de projets et jeunes entreprises innovantes”. Le bénéficiaire “cible” du service Start-up peut être un porteur de projet (personne physique) accompagné par une structure d’appui à l’innovation (technopole, incubateur, pépinière orientée techno…) ou une jeune entreprise innovante immatriculée depuis 5 ans maximum (révolus), dont l’objectif est de développer un produit et/ou service basé sur une innovation technologique ou non technologique lié au territoire de la Nouvelle-Aquitaine, ayant un modèle d’affaire qui présente un risque et qui n’a pas enroe distribué de bénéfices.

Cette rencontre sera animée par Hilaire Fosse, chef du service Start-up de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Cet événement est organisé en partenariat avec Ester technopole et l’incubateur de l’AVRUL (Agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin).

Inscriptions : accueil@ester-technopole.org