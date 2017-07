Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

86 - Quels choix juridiques, fiscaux et sociaux ?

le mercredi 12 juillet 2017

La CCI Vienne organise le mercredi 12 juillet à Chasseneuil du Poitou un atelier sur le thème “Quels choix juridiques, fiscaux et sociaux ?”. Il s’agira de faire un point sur tout “ce qu’il faut savoir pour choisir un statut adapté à votre future entreprise”. Au programme : les statuts juridiques (secteurs d’activité, sociétés commerciales, critères de choix d’une structure...), le statut social (assimilé salarié/travailleur, non salarié...) et les impacts fiscaux (régimes d’imposition et catégories, imposition sur les bénéfices...).

Cette rencontre s’adresse aux personnes ayant un projet de création-reprise d’entreprise, ainsi qu’aux salariés, demandeurs d’emploi, étudiants...

Inscriptions : c.verret@poitiers.cci.fr