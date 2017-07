33 - Université Hommes-Entreprises à Martillac

du jeudi 24 août 2017 au vendredi 25 août 2017

L’Université Hommes-Entreprises se déroulera le jeudi 24 et le vendredi 25 août au Château Smith Haut Lafitte à Martillac. “Le Pouvoir” est le thème retenu pour cette 23e édition. Cet événement organisé par le CECA (Centre entreprise et communication avancée) devrait réunir quelque 600 décideurs.

Objectif. “L’Université Hommes-Entreprises est un lieu de remise en question positive pour les décideurs avant la rentrée”. Elle propose de s’interroger chaque année sur une thématique différente (précédentes éditions : “Bonheur et performance” et “Acteur du changement, maître de son destin”...).

Programme. La question “Nouvelles technologies et émergence de ses nouveaux géants mondiaux (les GAFA), mondialisation, radicalisation politique et religieuse : quels rapports de force créent ces nouveaux acteurs sur nos organisations, dans la société et quelles conséquences sont-elles susceptibles d’avoir sur nous ?” sera au centre des échanges. Les grands témoins d’horizons variés invités cette année seront amenés à s’exprimer sur “Média - politique et pouvoir”, “Pouvoir dans l’entreprise”, “Pouvoir et autorité” ou encore “Les nouveaux pouvoirs”.

Les conférenciers annoncés sont : Patrick Poivre d’Arvor (journaliste/animateur d’émissions et écrivain...), Claude Onesta (entraîneur de handball français, manager général de l’équipe de France masculine...), Fabrice Hadjadj (spécialiste de la philosophie de l’art, directeur de l’Institut européen d’études antrhopologiques Philantropos...), Laurent Alexandre (chirugrien-urologue, auteur et chef d’entreprise cofondateur du site Web Doctissimo...), Claire Ly (auteur de “Revenue de l’enfer, quatre ans dans les camps khmers rouges”...), Idriss Aberkane (spécialiste de l’économie de la connaissance, docteur en sciences politiques, docteur en littérature comparée et docteur en neurosciences cognitives appliquées...), Ladji Diallo (“Ambassadeur de l’amour universel”, comédien, conteur et chanteur), Chekeba Hachemi (créatrice du premier magazine féminin afghan ROZ, mène des projets dans les domaines de l’éducation, de l’information, du développement rural et de la santé, essentiellement pour les femmes et les petites filles ; première femme afghane à avoir été diplomate, auprès du gouvernement provisoire afghan en 2001...), Raphaël Enthoven (ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, il figure aujourd’hui parmi les intellectuels français les plus reconnus...), Christian Monjou (spécialiste des civilisations anglo-saxonnes, agrégé de l’Université, enseignant chercheur à Oxford, ancien lauréat de la Fondation Besse...).

Inscriptions : universitehommesentreprises.com