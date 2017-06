Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

19 - Prochain Mardi de la VAE à Brive

le mardi 11 juillet 2017

Le prochain Mardi de la VAE se déroulera à Brive le mardi 11 juillet. Cette réunion d’information qui s’adresse à tous les publics (salariés, non-salariés, demandeurs d’emploi...) a pour objectif de présenter le dispositif de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) dont l’objectif est de valider l’expérience professionnelle acquise tout au long d’une vie et d’obtenir une qualification reconnue sur le marché du travail en vue d’une évolution de carrière. Au programme : les différentes étapes d’un parcours VAE, conseils et orientation sur le choix, du diplôme à valider, constitution du dossier, accompagnement dans la démarche… Et pour aller plus loin, à l’issue de la réunion, il sera possible de s’entretenir en rendez-vous individuel avec le conseiller de la CCI afin “d’identifier le diplôme adapté à votre expérience professionnelle et vous orienter vers l’organisme certificateur correspondant”.

Inscriptions : www.correze.cci.fr