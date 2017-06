Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

40-64 - Atelier éco-conception à Bayonne

le mardi 11 juillet 2017

La CCI Bayonne Pays Basque et la CCI des Landes organisent le mardi 11 juillet à Bayonne un atelier éco-conception sur le thème “Concevoir en intégrant l’économie circulaire, fermer la boucle matière”. Cette rencontre qui s’adresse au dirigeant, responsable production, QHSE, marketing, achats, innovation... abordera comment faire pour que les déchets produits deviennent aussi des ressources. Les réserves de certains matériaux tels que le cuivre, les métaux précieux ou encore les matières fossiles sont limitées et pour certaines en voie d’épuisement. Pour y faire face, l’éco-conception est une solution accessible à toute entreprise puisqu’elle s’adapte aux produits et aux moyens de celle-ci. La matinée se déroulera en 2 parties, tout d’abord “Comprendre les enjeux de l’économie circulaire” (comprendre comment optimiser l’utilisation des matériaux en fonction des implications économiques, environnementales et sociales...) et ensuite “Vers une conception circulaire des produits” (comprendre le processus de fin de vie des produits et les stratégies possibles...). A préciser également que les outils proposés par les CCI pour accompagner les entreprises vers l’économie circulaire seront présentés. La démarche de territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage de Bil Ta Garbi est aussi inscrite au programme.

Inscriptions : l.cledon@bayonne.cci.fr