Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

64 - Aéronautique : Norme EN 9100 version 2016

le mardi 4 juillet 2017

La CCI Pau Béarn organise le mardi 4 juillet à Pau, en partenariat avec l’AFNOR, une rencontre consacrée à la “Norme EN 9100 version 2016”. Référence en matière de management de la qualité de la filière aéronautique et spatial, la norme s’impose à toute la supply chain - à préciser que depuis le 15 juin les audits sont réalisés selon la version 2016 et qu’à compter du 15 septembre 2018, le certificat EN 9100 version ne sera plus valide. Il s’agira de découvrir les principales évolutions de cette norme, les enjeux et de partager les expériences. Pour en parler, plusieurs intervenants sont annoncés : Marie-Chantal Brochet, directrice Safran Helicopter Engines de Bordes - Christian Houel, président UIMM Adour - Nicolas Barlier, chef de produit aéronautique AFNOR Certification... Et Soraya Ballion (dirigeante Mécaprécis 64), Gérard Russo (dirigeant groupe Ventana), Michel Larrieu (responsable qualité processus “Piloter l’Etablissement” en charge de l’EN9100 Safran Helicopter Engines (...) aborderont en table ronde la “Certification EN 9100, une démarche au service de la performance des entreprises et de la filière : Gestion des risques / Monitoring de la performance / Pilotage de la supply chain”.

Inscriptions : www.pau.cci.fr