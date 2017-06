Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

33 - Comment “BIMiser” ma gamme de produits ?

le vendredi 7 juillet 2017

Le club SoBIM Sud Ouest organise le vendredi 7 juillet à Pessac, un rendez-vous thématique “BIM et les fabricants : catalogues d’objets BIM, comment "BIMiser" ma gamme de produits ?”. Des industriels et fabricants ayant déjà effectué la transition BIM présenteront les intérêts et le processus de cette démarche, ainsi que les contraintes imposées par les normes. Des retours d’expériences d’entreprises qui ont utilisé les bibliothèques BIM d’industriels dans leurs projets sont également prévus.

Cet événement s’adresse à tous les acteurs de la filière, publics comme privés (entreprises du BTP, architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études techniques, maîtrises d’ouvrages publiques ou privées, industriels, établissements d’enseignement secondaires et supérieurs…).

Inscriptions : sobim.domolandes.fr