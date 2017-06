Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

87 - Journée “Performance environnementale”

le jeudi 6 juillet 2017

Le cluster Eco-Habitat, le réseau des acteurs de l’éco-construction, organise en partenariat avec BoisLim une journée sur le thème de la “Performance environnementale”, le jeudi 6 juillet. A Aixe sur Vienne, au sein de l’entreprise de Guillaumie Habitation, le groupe thématique Habitat passif proposera une réflexion autour du BEPOS (panorama des labels existants, animation collaborative...). Une visite de l’entreprise, qui commercialise des maisons clés en main selon le Contrat de construction de maison individuelle (CCMI), est ensuite prévue avec la découverte de ses différents ateliers (Fabrication et charpentes - Assemblage - Menuiseries et peinture) et de son bureau d’études.

Et pour en savoir encore un peu sur le sujet, une conférence intitulée “L’incontournable label E+C ouvre de nouvelles perspectives au mon du bâtiment” est programmée par le CAUE 87 à Limoges, en fin de journée, au Conseil départemental de la Haute-Vienne.

Inscriptions : www.cluster-ecohabitat.fr