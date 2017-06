Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

33 - La propriété industrielle : un levier de croissance

le mardi 11 juillet 2017

Aquitaine Croissance Verte et le cabinet Plasseraud organisent le mardi 11 juillet à Talence une conférence sur le thème “La propriété industrielle : un formidable levier de croissance pour l’entreprise”. La Propriété Intellectuelle n’est pas simplement une boîte à outils permettant de protéger ses innovations, elle est également source de création de valeur et de croissance. Encore faut-il bien évaluer son innovation pour identifier la ou les protections qui lui correspondent et ce, en amont du projet. “Quels sont les bons réflexes à avoir ? Quelle est la forme de protection la plus adaptée pour mon projet ? Quelles sont les aides financières ?...”. Hélène Gros, déléguée régionale de l’INPI abordera tous ces sujets. Un témoignage de la société Entomo Farm est également programmé.

Inscriptions : www.adi-na.fr