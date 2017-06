Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

33 - Transition énergétique : Séminaire plan mobilité

le jeudi 6 juillet 2017

Le Club de la mobilité organise le jeudi 6 juillet à Bordeaux un “Séminaire plan de mobilité”. L’article 51 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance Verte prévoit que, dans le périmètre d’un Plan de Déplacements Urbains, toutes les entreprises, regroupant plus de 100 salariés sur un même site, doivent élaborer un plan de mobilité d’ici le 1er janvier 2018. Ces sociétés devront mettre en place des solutions pour améliorer la mobilité du personnel (utilisation des transports en commun, recours au covoiturage...). Le plan devra ensuite être communiqué à l’autorité organisatrice des mobilités. Au cours de cette matinée, il s’agira de “Comprendre les obligations réglementaires introduites par la loi de transition énergétique”, comment “Coopérer avec les collectivités et améliorer les déplacements liés aux activités économiques” et de savoir “Apprécier les enjeux économiques, environnementaux et sociaux d’un plan de mobilité adapté à votre établissement”.

Inscriptions : bordeauxgironde.cci.fr