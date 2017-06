Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

33 - ESS : La transformation numérique des entreprises

le jeudi 6 juillet 2017

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (cress) Nouvelle-Aquitaine, l’agence de développement et d’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine et Mouves Nouvelle Aquitaine organisent, en partenariat avec Aquinum, une rencontre sur le thème “La transformation numérique des entreprises de l’économie sociale et solidaire”, le jeudi 6 juillet à Bordeaux. “Développement de nouveaux usages, amélioration de l’outil de production, communication et relation usager repensées, vente et achat en ligne…, la transformation numérique constitue pour les entreprises de l’ESS une opportunité de développement”. Au programme, une intervention d’Antoine Chotard, chef de projet Transformation numérique à ADI Nouvelle- Aquitaine, des témoignages d’entreprises déjà engagées dans la démarche, des ateliers de mises en relation avec des acteurs conseils, d’information sur les possibles accompagnements…

Inscriptions : v.branger@adi-na.fr