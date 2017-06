Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

16 - Nouvelles solutions en pulvérisation viticole...

le jeudi 6 juillet 2017

Le cluster Inno’vin et le Bureau national interprofessionnel du Cognac organisent le jeudi 6 juillet à Châteaubernard le 2e Rendez-vous Innovation Cognac. Il s’articulera autour du thème “Vers de nouvelles solutions en pulvérisation viticole”. Des Flashs de présentation de solutions innovantes permettront de découvrir des produits ou des services de plusieurs entreprises : Le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL) : pulvérisation fixe sous frondaison - Grégoire : pulvérisation confinée - Dagnaud : pulvérisation confinée - Diimotion : pulvérisation par injection directe - Syngenta : dispositif Quali’Drop, système d’évaluation de la répartition verticale de la pulvérisation - Pulvecenter : centre de contrôle pulvérisateurs - Albuz : buses à injection d’air anti-dérive - SIKA : capteurs connectés - Mo.Del : Viti-tunnel, dispositif amovible et automatique de protection de la vigne - Vitirover : robotique viticole - UV Boosting : stimulation de défense des plantes par lampes UV. Ce rendez-vous se terminera par un forum “pour rencontrer et échanger avec les différents intervenants”.

Inscriptions : www.innovin.fr