33 - Numérique : nouvelles ambitions sur la région NA

le vendredi 30 juin 2017

Le pôle Digital Aquitaine organise le vendredi 30 juin à Bordeaux une rencontre sur le thème “Numérique : nouvelles ambitions sur le périmètre de Nouvelle-Aquitaine”. Le président du Conseil régional Alain Rousset interviendra tout d’abord pour la présentation et le lancement de l’étude de cadrage de la filière numérique. Un volet “International et mission CES 2018” permettra notamment d’aborder les accompagnements possibles (Consumer Electronic Show...) avec le témoignage du SPN (réSeau des Professionnels du Numérique Poitou-Charentes). Un focus sera fait sur les “Actions de développement de l’emploi et des compétences” avec l’expertise d’Aliptic (Association Limousine des Professionnels des Technologies de l’Information et de la Communication). Il sera également question de “Labellisation”, la prochaine vague sera “thématisée (...) et ouverte à l’ensemble des acteurs de la filière numérique, sur le périmètre de la Nouvelle-Aquitaine”. Enfin, Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS, directeur de la revue internationale Hermès, spécialiste des médias (...) se chargera d’apporter “Un certain regard sur les innovations”.

A noter que l’Assemblée générale élective de Digital Aquitaine se déroulera en amont de l’événement.

Inscriptions : digital-aquitaine.com